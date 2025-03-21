Робот научился готовить кофе в непредвиденных обстоятельствах

Роботизированная рука при помощи программ на основе искусственного интеллекта научилась готовить кофе и красиво оформлять напиток по словесной инструкции, опираясь на окружающую обстановку. Благодаря новой языковой системе ELLMER роботы могут приспосабливаться к неожиданным изменениям и решать абсолютно новые для них задачи. Результат ученые описали в статье на страницах журнала Nature Machine Intelligence.

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В России роботы находят применение в различных сферах, начиная от промышленности и заканчивая медициной и образованием. Они справляются со сложными задачами в сферах с жестко контролируемыми условиями, так как традиционно полагаются на заранее запрограммированные действия и реакции. Однако им трудно приспосабливаться к неожиданным изменениям в режиме реального времени. Для выполнения сложных задач в непредвиденных обстоятельствах роботы нуждаются в перестройке своего «интеллекта».

Опираясь на способность человеческого разума функционировать благодаря интеграции мышления, движений и восприятия, ученые разработали языковую модель ELLMER на базе GPT-4 и специальной системы поиска информации. ELLMER позволяет роботам планировать свои действия на длительный срок вперед даже в непредсказуемых условиях. Робот находит нужные данные из своей базы знаний и создает план, учитывая различные типы обратной связи — например, силу прикосновения или визуальные сигналы. Этот план меняется в зависимости от изменений в окружающей среде.

Группа исследователей объединила новейшие достижения в области сенсорной моторики и искусственного интеллекта, создав робота, который способен эффективно взаимодействовать с объектами и людьми в сложных условиях. По словам специалистов, предыдущие разработки в этих областях происходили в значительной степени независимо друг от друга. Новое устройство Kinova Gen3 — роботизированная рука с семью подвижными суставами — сначала обрабатывает полученные словесные инструкции, а затем анализирует окружающую обстановку.

Чтобы протестировать новую языковую модель, ученые дали роботу задачу приготовить кофе и красиво оформить напиток. Kinova Gen3 проанализировал обстановку и приступил к поиску кружки на кухне, пытаясь открыть ящики с механизмами, с которыми он не сталкивался ранее. Успешно достав кружку, робот измерил необходимое количество молотого кофе из банки и смешал его с водой из чайника в требуемой пропорции.

Используемая технология делает робота гибким и способным быстро реагировать на неожиданные изменения. Например, если кто-то случайно толкнет или переместит кружку во время процесса, робот сможет скорректировать свои действия и продолжить работу. Исследователи отмечают, что сочетание передовых технологий искусственного интеллекта, высокоточных сенсоров и тонкой моторики позволяет роботу взаимодействовать с окружающим миром наиболее подобно человеку, чем когда-либо. По мнению ученых, в будущем роботы с высокоразвитым искусственным интеллектом станут привычным элементом повседневной жизни.