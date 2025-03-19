Маск скорректировал прогнозы по массовой колонизации Марса
Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, скорректировал прогнозы по массовой колонизации Марса и удлинил ее сроки до 30 лет. Об этом пишут «Известия».
В апреле 2024 года Маск предположил что для массовой колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Он добавил, что людей и грузы можно будет доставить за 20 лет.
Один из пользователей соцсетей в дискуссии об освоении ближайших планет сослался на это высказывание предпринимателя.
«В лучшем случае 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30», — уточнил Маск.
Ранее технологический магнат назвал не соответствующими действительности сообщения о планах по строительству города на Марсе.
Также Маск опроверг информацию о том, что он вызвался предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.