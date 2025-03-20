Фотография чехла iPhone 17 Air подтвердила его необычный дизайн

Apple готовит что-то интересное для своих поклонников. Судя по слухам, в 2025 году нас ждет iPhone 17 Air — новая модель, которая может стать самой тонкой в истории бренда. Недавно в сети появилась фотография чехла для этого телефона, и она подтверждает необычный дизайн камеры.

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Вместо привычного квадратного блока камер, как у текущих моделей, здесь будет длинная горизонтальная полоса, которая тянется через всю заднюю панель. Это немного напоминает стиль смартфонов Google Pixel, что уже вызвало бурные обсуждения среди фанатов.

Эксперты говорят, что iPhone 17 Air может быть всего 5,5 мм толщиной. Экран обещают сделать размером 6,6 дюйма с плавной картинкой благодаря технологии 120 Гц ProMotion. Также на нем останется вырез Dynamic Island для камеры и датчиков. Но есть и вопросы: пока неясно, какой процессор получит новинка и как такая тонкость повлияет на батарею.