Представлен бюджетный флагман Google Pixel 9a, который нельзя купить

Компания Google представила бюджетный смартфон Pixel 9a, который позиционируется как конкурент iPhone 16e. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Google

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2424x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2700 нит. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3.

За производительность Pixel 9a отвечает фирменный чип Tensor G4, используемый в старших моделях линейки Pixel 9. Также в устройстве имеется 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера устройства с разрешением 48 Мп дополнена 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и селфи-камерой на 13 Мп. Среди прочего отмечается наличие аккумулятора емкостью 5100 мАч — это самый высокий показатель среди всех смартфонов Google. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 23 Вт и беспроводной — 7,5 Вт.

Работает Pixel 9a под управлением Android 15 с гарантированными обновлениями на протяжении семи лет. Также предусмотрена защита корпуса от воды и пыли по стандарту IP68.

Pixel 9a предлагается по цене $499 (около 41,3 тыс. руб.). Как отмечает The Verge, Google перенесла выпуск Pixel 9a на апрель и временно не принимает предзаказы, поскольку в первой партии смартфонов обнаружены проблемы с качеством компонентов. Подробности не разглашаются.