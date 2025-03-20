Уровень углекислого газа в атмосфере достиг максимума за 800 тысяч лет

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли продолжает расти, заявили в ВМО (Всемирная метеорологическая организация). Исследование показало, что в 2023 году она достигла 420 ± 0,1 частей на миллион (ppm). Это самый высокий показатель за последние 800 тысяч лет.

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Уровень СО2 в 2023 году (последний год, за который доступны свобдные глобальные годлвые данные) превысил показатель 2022 года на 2,3 ppm. Он также на 151% превзошел доиндустриальный уровень (1750 год). Ученые пояснили, что 420 ppm соответствуют 3 276 гигатоннам, или 3 276 триллионам тонн углекислого газа в атмосфере.

Другие парниковые газы, такие как метан и закись азота, также достигли рекордно высоких уровней. Они составили 1 934 и 336,9 частиц на миллиард (ppb) соответственно. Это превышает доиндустриальный уровень на 265% и 125%.

Ученые отметили, что в 2024 году концентрация парниковых газов, очевидно, еще больше увеличилась. Последние два года стали самыми жаркими в истории наблюдений. Этому способствовали как выбросы парниковых газов, так и климатическое явление Эль-Ниньо в Тихом океане. Также на потепление могли повлиять и другие факторы: изменения в солнечном цикле, извержение вулкана и снижение количества охлаждающих аэрозолей.

Океаны продолжили нагреваться, а уровень моря – повышаться. Замерзшие участки земной поверхности таяли «с угрожающей скоростью», сообщает сайт ВМО.

Эксперты также заявили, что в 2024 году на землю обрушились 150 беспрецедентных климатических катастроф. Среди них: наводнения, засухи и периоды аномальной жары. Не менее 800 тысяч человек были эвакуированы или лишились крова из-за природной стихии. Глобальное потепление также усилило штормы. Ураган «Хелен», обрушившийся на Флориду, признали самым сильным за все время наблюдений.