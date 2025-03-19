Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его приложение стало вторым по популярности подобным сервисом в мире.

По словам Дурова, Telegram достиг показателя в более 1 миллиарда активных пользователей в месяц. Это сделало его вторым по популярности мессенджером в мире — в данный момент его обгоняет только WhatsApp, если не считать сервис WeChat, который доступен только на территории Китая.

«Вовлеченность пользователей также растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту каждый день . Между тем, рост наших доходов резко возрос, и в 2024 году мы получили прибыль в размере 547 млн ​​долларов США», — заявил Дуров.

Помимо этого, основатель Telegram выступил с критикой в адрес своего конкурента WhatsApp, который занимает первое место по числу активных пользователей ежемесячно. В своем сообщении Дуров назвал мессенджер-конкурент «дешевой имитацией» Telegram, которая не смогла сохранить свою независимость.