На Байконур прибыл «Прогресс МС-31»

На космодром Байконур прибыл транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31». Об этом «Роскосмос».

После выгрузки специалисты госкорпорации провели осмотр корабля, по завершении которого законсервировали его до начала подготовки к пуску.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» к Международной космической станции (МКС) запланирован на лето.

Ранее госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» с Байконура к МКС состоится 8 апреля.

В феврале к МКС отправился грузовик «Прогресс МС-30».