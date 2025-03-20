На Магеллановом Мосту нашли характерные для молодой Вселенной звезды

Германские и американские астрономы выявили на Магеллановом Мосту звезды, свойственные формировавшейся более 13 млрд лет назад молодой Вселенной, сообщает Naked Science.

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Первым после Большого взрыва элементом в космосе оказался водород — в его атомах всего один протон и один электрон (прочие элементы появились позже — в основном за счет звездного нуклеосинтеза). Соответственно, исходная Вселенная состояла из чистого водорода с примесью гелия, то есть обладала низкой металличностью (в астрономии металлами называют вещества тяжелее водорода и гелия).

Похожие условия оказались на Магеллановом Мосту между Большим и Малым Магеллановым Облаками: этот «перешеек» длиной примерно 75 тыс. световых лет, состоящий преимущественно из водорода, находится в 180 тыс. световых лет от Земли.

Среди найденных в данном секторе низкометаллических звезд самые массивные, в десятки раз тяжелее Солнца, — MBO2 и MBO3. С помощью космического телескопа «Хаббл» удалось подсчитать, что MBO2 при всем ее объеме содержит в 10 раз меньше железа, чем Солнце, а MBO3 — 3,6 % от солнечного уровня. То есть при всем своем объеме это одни из самых «бедных металлами» известных светил. Однако у MBO3 необычно много других элементов, например кислорода и магния, что свидетельствует о неоднородном составе Магелланова Моста.

Это открытие помогает лучше понять механизмы эволюции ранней Вселенной и наглядно представить, какими были галактики спустя всего несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.