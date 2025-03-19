Находки в Тибете опровергли популярную теорию о ледниковом периоде

Команда археологов под руководством Вэньли Ли из Университета Китайской академии наук в Пекине обнаружила на юге Тибетского нагорья сотни древнейших артефактов, опровергающих популярную теорию о том, что во время ледникового периода в этом регионе люди не проживали.

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Неожиданное открытие сделано в долине реки Ярлунг Цангпо, расположенной на высоте 3800 метров над уровнем моря, пишет The Jerusalem Post. Археологи нашли там многочисленные артефакты, указывающие на долговременное присутствие человека.

Всего исследователи обнаружили 427 артефактов, включая каменные орудия и изделия из охры, кстати, впервые найденные в Тибете. Обнаруженную стоянку первооткрыватели назвали Пэнбувуцин в честь близлежащего холма.

Возраст артефактов определили при помощи радиоуглеродного датирования древних костей и угля. Анализ выявил три отчетливых периода человеческого заселения. Первый пришелся на промежуток от 29 200 до 25 000 лет назад, второй - от 25 000 до 23 000 лет назад. Третий начался около 23 000 лет назад.

Исследователи обратили внимание на то, что указанные периоды постоянного заселения совпадают по хронологии с последним крупным ледниковым периодом, длившимся с 26 500 до 19 000 лет назад. Это была самая суровая фаза позднего плейстоценового ледникового периода, когда большая часть поверхности Земли была покрыта льдом, что затрудняло выживание людей.

"Ранее считалось, что Тибетское плато было непригодно для жизни во время последнего ледникового максимума, - говорит Ли. - Однако доказательства, найденные в этом регионе, показывают, что люди жили на Тибетском плато до и после последнего ледникового максимума".

Предыдущие исследования в теории уже предполагали, что речные долины на юге Тибетского нагорья могли служить убежищами для тибетцев, спасающихся от усиливающегося холода. И новое открытие подтверждает эту гипотезу, говорит Фэн Хэ из Университета Висконсин-Мэдисон.

"Долина, вероятно, обеспечивала основные ресурсы - воду, растительность и дичь, необходимые для выживания", - сказала Ли.