Тихоокеанские устрицы могут заселить Балтийское море

Исследователи из Гетеборгского университета обнаружили, что тихоокеанские устрицы успешно размножаются в водах у побережья Сконе, несмотря на низкую соленость. Это открытие указывает на то, что в будущем устрицы могут колонизировать западную часть Балтийского моря. Работа опубликована в журнале Molecular Ecology.

© Газета.Ru

Тихоокеанские устрицы были завезены в Европу в 1970-х годах для замены местных видов, популяция которых резко сократилась. Однако они быстро начали распространяться за пределы ферм. В Швеции первые устрицы появились в северном Бохуслене в 2006 году, а с тех пор распространились вдоль западного побережья страны, достигнув пролива Эресунн.

Ранее считалось, что низкая соленость Балтийского моря станет барьером для дальнейшего распространения устриц. Однако новое исследование показало, что эти моллюски способны к быстрой адаптации и, возможно, смогут обитать в опресненных водах.

«Мы знаем, что устрицы в Эресунне способны размножаться, а их личинки могут переноситься в Балтийское море океанскими течениями. Но пока неизвестно, смогут ли они адаптироваться к условиям с пониженной соленостью», — объяснил Пьер Де Вит, морской биолог из Гетеборгского университета.

Попытки разводить тихоокеанских устриц в Швеции предпринимались ещё в 1970-х годах, однако тогда устрицы не размножались из-за слишком низкой температуры воды. Для достижения половой зрелости этим моллюскам требуется температура выше 20 °C в течение определенного времени. Лишь в начале 2000-х температура воды у берегов Швеции начала регулярно достигать этих значений, что позволило устрицам успешно размножаться.

Сейчас устрицы размножаются каждое лето. Одна самка может выпускать сотни миллионов яиц, а личинки дрейфуют в океанских течениях 2–3 недели, что обеспечивает быстрое распространение.

Ученые провели эксперимент, скрестив самок и самцов устриц в воде с разной соленостью — от балтийской (8 промилле) до океанической (33 промилле). Устрицы, собранные в водах Халландс Ведере у побережья Сконе, успешно размножались при солености до 13 промилле. В то же время устрицы из Бохуслена не могли выживать при солености ниже 18 промилле.

Исследование показало, что способность устриц к размножению зависит как от среды обитания, так и от их генетики. При минимальной солености ключевую роль играют именно генетические факторы.

Тихоокеанские устрицы размножаются внешним оплодотворением — взрослые особи выпускают яйца и сперму в открытую воду, и сперматозоиды должны найти яйца для оплодотворения. Сперма чувствительна к таким факторам, как температура и соленость. В ходе работы ученые также выяснили, что способность устриц к размножению в условиях низкой солености во многом определяется генетическим разнообразием сперматозоидов.

Пока остается открытым вопрос, смогут ли устрицы обосноваться в Балтийском море. Неизвестно также, что произойдет с личинками, когда они будут дрейфовать в этом направлении — смогут ли они закрепиться на новом месте или вернутся обратно к побережью с океанскими течениями.