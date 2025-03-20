В России рекордно подешевел мощнейший iPhone 16 Pro Max

Стоимость iPhone 16 Pro Max в России из-за укрепления рубля снизилась до 100 тыс. руб.

Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

«Доллар с января 2025 года подешевел на 17% — с 102 рублей до 84 рублей. Цена iPhone 16 Pro Max в России за этот же период опустилась на 16% — с 125 тыс. рублей в январе до 105 тыс. рублей в конце марта 2025 года», — заметили эксперты.

Также отмечается, что укрепление рубля отразилось и на других устройствах Apple. Так, AirPods Pro 2-го поколения подешевели с 26 до 20 тыс. руб., Apple Watch Ultra 2 — с 89 до 70 тыс. руб., iPad Pro 11 M4 — с 119 до 89 тыс. руб., а MacBook Air 13 M3 — с 98 до 85 тыс. руб.

iPhone 16 Pro Max — это самый мощный, крупный и автономный смартфон Apple 2024 года. В этой модели был увеличен экран с 6,7 до 6,9 дюйма, а рамки стали на 40% тоньше. Устройство оснащено высокопроизводительным чипом Apple A18 Pro с поддержкой функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, а также была обновлена ультраширокоугольная камера на 48 Мп и добавлена кнопка управления камерой Camera Control.