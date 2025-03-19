Пойман сигнал, шедший до Земли 13 миллиардов лет

Международная команда исследовательской миссии Atacama Cosmology Telescope получила самые четкие и точные изображения Вселенной, когда она находилась в младенческом возрасте. Сделать это удалось благодаря пойманным световым сигналам, которые шли до нашей планеты долгие 13 миллиардов лет.

© Российская Газета

Новое исследование, проведенное в рамках сотрудничества Atacama Cosmology Telescope, позволило получить не только самые четкие, но и самые ранние изображения Вселенной, отмечает Phys.org.

Членам исследовательской миссии удалось поймать и измерить свет, который путешествовал более 13 миллиардов лет. Сигнал пойман телескопом, расположенным в высокогорном районе Чили. Полученные изображения показывают нам Вселенную такой, какой она была в возрасте 380 000 лет.

По словам профессора Сюзанны Стэггс, исследователи наблюдали поляризацию света в высоком разрешении. Речь идет о фоновом излучении, известном как космический микроволновый фон. Он представляет собой слабый поляризационный сигнал, который ранее был недоступен исследователям, но благодаря новейшим инструментам теперь стал виден напрямую.

"Поляризационное изображение показывает детальное движение водорода и гелия в космическом младенчестве, - поясняет Стэггс. - Раньше мы могли видеть, где находятся объекты, а теперь мы также видим, как они движутся. Движение, отслеживаемое поляризацией света, дает нам понять, насколько сильным было притяжение гравитации в разных частях космоса".

Исследователи, которые только готовят свою работу к публикации в рецензируемом журнале, подчеркивают, что полученные ими результаты подтверждают общепринятую модель формирования Вселенной и опровергают большинство альтернативных теорий.