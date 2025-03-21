Под пирамидами Гизы выявили сооружения неизвестного предназначения

Новое исследование выявило сложную и обширную подземную структуру под пирамидами в Гизе. Ученые из Пизанского университета (Италия) и Университета Стратклайда (Шотландия) обследовали область под пирамидой Хефрена с помощью радарной томографии с синтезированной апертурой (SAR). Подземная система простирается под всеми тремя монументальными строениями примерно на два километра.

© mir24.tv

Пирамида Хефрена – второе по величине сооружение на плато Гиза после пирамиды Хеопса. Сканирование показало, что под ее основанием расположены пять идентичных структур. Они состоят из нескольких уровней и соединены геометрическими дорожками.

Ученые выявили вертикальные цилиндрические колодцы, уходящие вниз на 648 метров и сливающиеся в два массивных сооружения кубической формы. Стороны этих сооружений достигали 80 метров в длину.

Предназначение этих сооружений осталось неизвестным. Многие исследователи полагают, что пирамиды служили не только усыпальницами фараонов. По одной из версий, они накапливали энергию Земли.

Команда проекта отметила важность археологических раскопок под пирамидами. Однако разрешение на них должны дать египетские власти. В стране действует ограничение на земляные работы, которые могут повредить древним строениям, сообщает arXiv.

Ранее в египетских пирамидах выявили загадочный вид энергии. Ученые в рамках эксперимента подвергли Великую пирамиду в Гизе воздействию электромагнитных волн. Оказалось, что строение фокусирует и усиливает энергию вокруг основания и в определенных камерах. По словам ученых, пирамида могла быть гигантской электростанцией. Но во времена ее постройки люди еще не знали о таком виде энергии.