В США инженеры изобрели мышечную ткань для роботов

Портал Techspot со ссылкой на пресс-релиз Массачусетского технологического института в США (MIT) сообщил, что инженеры MIT «совершили прогресс в создании биологически совместимых роботов».

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Речь идёт о том, что создана новая технология штамповки, которая позволяет вырастить искусственные мышцы, способные сгибаться в разных направлениях. До сих пор учёным удавалось создавать мышечные волокна, сокращающиеся только в одной плоскости, что подходит для простых роботизированных рук, но не для сложных движений, приближённых к естественным.

Однако с использованием штампованного геля, в который высеваются мышечные клетки, исследователям удалось воспроизвести волокна, похожие на те, которые присутствуют в человеческом теле. Волокна выглядят как сложные перекрещивающиеся узоры. В качестве доказательства концепции исследователи использовали этот метод для создания искусственной радужной оболочки глаза, которая способна контролировать расширение зрачка, подобно настоящей.

Как рассказали учёные, их открытие приближает науку к созданию биологически реалистичных роботов, заменяющих жёсткие механизмы на более гибкие и подобные живой ткани структуры.