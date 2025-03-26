Когда появились первые предки современного человека?

Палеоантропологи уже много поколений бьются над загадкой происхождения нашего вида — Homo sapiens. И ответ на этот вопрос становится все более сложным с каждой новой находкой. Портал livescience.com попытался разобраться, когда же появились первые предки современного человека.

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Для начала стоит определиться, что вообще подразумевается под Homo sapiens и кто входит в этот вид. А для этого нужно понимать, что такое вид — ученые определяют это с помощью различных концепций. Концепция биологического вида — пожалуй, самая известная. Она утверждает, что члены популяции, которые могут спариваться между собой, принадлежат к одному виду. Благодаря анализу ДНК в 2010 году ученые выяснили, что неандертальцы и люди скрещивались в Европе и на Ближнем Востоке 250 000 лет назад. А денисовцы скрещивались с людьми по меньшей мере 50 000 лет назад. Поэтому некоторые антропологи теперь считают денисовцев и неандертальцев представителями того же биологического вида, что и люди — Homo sapiens. Другие же продолжают настаивать, что каждый из них — самостоятельный вид внутри рода Homo.

Но поскольку ученые пока не смогли изъять образцы ДНК из более старых останков в Африке, где ДНК плохо сохраняется после 20 000 лет, палеоантропологи прибегают к дополнительному концепту, чтобы понять эволюцию нашего вида — филогенетическому древу. Оно опознает группы живых организмов по специфическим физическим характеристикам: среди Homo sapiens это скругленный череп, высокий лоб и выдающийся подбородок. Именно этой методологией чаще всего пользуются при исследовании ископаемых гомининов.

На данный момент на статус самых старых останков современного человека претендуют несколько находок. Одна из них — останки Омо из Эфиопии, датируемые 230 000 годами назад. У черепа этого погибшего гоминина достаточно высокий лоб и подбородок, похожий на тот, что есть у современных людей. Поэтому некоторые специалисты называют его старейшим Homo sapiens из Восточной Африки. Однако многие другие эксперты считают ископаемое из Флорисбада в Южной Африке самым старым — его возраст оценивается в 260 000 лет.

Наиболее часто упоминаемым претендентом на статус самого старого ископаемого человека являются останки из Джебель-Ирхуда в Морокко, датируемые 300 000 годами назад. Черепа, найденные этой стоянке, обладают чертами и наших старых предков, и современных людей.

Но даже эта цифра в реальности может быть слишком маленькой, если учитывать генетический анализ. Homo sapiens также могли эволюционировать и миллион лет назад. Наука точно знает, что генетическое расхождение между африканскими древними людьми и их предками из числа денисовцев-неандертальцев произошло примерно 700 000 лет назад. По крайней мере, к этому выводу пришли авторы научной работы 2023 года, опубликованной в журнале Nature. Они работали методом обратного инжиниринга и изучили гены почти 300 современных африканцев, смоделировав сценарий эволюции и постоянного течения генов по континенту.