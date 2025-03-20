Найдены скелеты, противоречащие представлениям о египетских пирамидах

Археологи долгое время считали, что древнеегипетские пирамиды были предназначены исключительно для захоронения самых богатых членов общества. Однако анализ находок в пирамидах Томбоса, опубликованный в Journal of Anthropological Archaeology, предполагает, что и люди с низким статусом могли удостоиться места в престижной усыпальнице.

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Томбос, археологический памятник на севере Судана, попал под контроль Древнего Египта около 3500 лет назад, когда знаменитая цивилизация была на пике своего могущества. К тому времени египетская королевская семья уже не одобряла захоронения в пирамидах. Но знать все еще была ими увлечена, и в Томбосе найдены руины по крайней мере пяти глинобитных пирамид.

Сара Шрадер из Лейденского университета в Нидерландах работает на этом месте уже более десяти лет. Ее специализация — остеоархеология: исследовательница изучает образ жизни древних людей по особенностям их костей.

Раскрыт секрет строительства древнейшей египетской пирамиды

И именно в этом направлении она и ее коллеги в Томбосе столкнулись с неожиданностью. Некоторые найденные там останки принадлежат людям, которые были малоподвижными, а другие, наоборот — тем, чья жизнь сопровождалась интенсивной физической активностью.

«Сначала мы не совсем поняли, что это значит», — призналась Шрадер.

Ее коллега Стюарт Тайсон Смит из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложил объяснение: малоподвижные индивидуумы, вероятно, были знатными людьми, жившими в роскоши, а активные — трудолюбивыми представителями низших слоев населения. Это ставит под сомнение давнее убеждение египтологов в том, что монументальные гробницы предназначались исключительно для знати.

«Я думаю, мы слишком долго предполагали, что пирамиды были только для богатых», — заметила Шрадер.

Возможны и другие гипотезы, допустил профессор Айдан Додсон из Бристольского университета в Англии. Например, древнеегипетские элиты могли поддерживать хорошую физическую форму, чтобы подчеркнуть свой статус.

Шрадер с этой версией не согласна. Многочисленные археологические данные из других мест свидетельствуют, что для элиты в Древнем Египте были характерны кардинально иные формы физической активности, нежели для простолюдинов.

Зловещее объяснение совместного захоронения знати и рабочих в одной гробнице она тоже отметает: человеческие жертвоприношения в регионе прекратились на 500 лет раньше до завоевания его Египтом.

Археологи предположили, что работники в могилах могли быть слугами, которых хоронили со знатью, чтобы они продолжали помогать своим господам в загробной жизни. И хотя обычно в этой роли выступали ушебти — небольшие статуэтки, эта идея встретила понимание в научном сообществе.