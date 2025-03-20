ЕС разрешила выпустить iPhone без портов

Евросоюз (ЕС) не будет против, если американская корпорация Apple выпустит на рынок смартфон без зарядного разъема. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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Журналисты медиа напомнили, что Apple перевела свои смартфоны с разъема Lightning на USB-C из-за требования ЕС к единому зарядному порту. Также недавно появились слухи, что компания может представить iPhone без какого-либо физического интерфейса для зарядки. Редактор 9to5Mac Бен Лавджой направил запрос в ЕС, где спросил, не нарушит ли тем самым IT-гигант закон, и получил ответ.

Пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Федерики Микколи заявила, что правила ЕС разрешают Apple продавать такие устройства на европейском рынке. Она сослалась на 13 пункт Директивы о едином зарядном устройстве, который обязывает производителя лишь устанавливать в свой гаджет порт USB-C, если какой-либо физический интерфейс запланирован. Если же в девайсе не предусмотрен никакой разъем, то специально устанавливать порт USB-C не нужно.

По мнению Лавджоя, Apple вполне может представить подобный смартфон в ближайшие годы. Редактор 9to5Mac напомнил, что Apple начала продавать iPhone с поддержкой MagSafe в 2020 году, но из-за давления ЕС ей пришлось оснастить свои устройства поддержкой еще и беспроводной зарядки Qi2.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Apple отменила разработку рекордно тонкого смартфона iPhone 17 Air с большим дисплеем. В компании испугались, что такой аппарат можно будет легко сломать.