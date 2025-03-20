В Испании обнаружили участок Королевского канала XVIII века

В Испании археологи обнаружили речной канал, который задумали строить еще при короле Филиппа II. Наткнулись на него рабочие, расширявшие линию метрополитена в Мадриде.

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Как рассказывает The History Blog, находка сделана на месте строительства новой станции метро. Причем археологи раскопали самый длинный из когда-либо обнаруженных участков Королевского канала.

Этот канал соединял Мадрид с рекой Тежу и открывал путь на Лиссабон и Атлантику. Строительство канала началось по приказу короля Филиппа II (1556-1598), правителя Испанской империи.

Задумка была грандиозной по тем временам. Проект предусматривал строительство канала длиной почти 20 километров, который должен был быть проложен параллельно реке Мансанарес. Последняя впадает в реку Харама, которая впадает в Тежу.

Канал должен был соединить Мадрид с Харамой, чтобы суда и лодки могли переходить из канала сначала в одну реку, затем в следующую реку и уже далее - в океан. Однако завершить строительство при Филиппе II не удалось, так как Испания вела много войн, из-за которых королевская казна опустела.

Проект возродили при короле Карле III (1759-1788), который почти довел его до конца. Строительство канала возобновилось в 1770 году. Его важность к тому временив возросла, так как канал планировали использовать для доставки грузов на юг Мадрида, где строились все новые и новые промышленные производства.

Строители прорыли канал длиной свыше 20 километров. Его ширина составляла около 14 метров, глубина достигала трех метров. По каналу курсировали плоскодонные баржи, которые отправлялись в путь с пирса возле моста Толдео в Мадриде.

Активно он использовался до 1860 года, когда альтернативу ему составили строящиеся железные дороги.

При строительстве метро обнаружены остатки бревен Королевского канала, из которых была построена его первая секция. Длина раскопанного участка составляет около 30 метров. Археологи отмечают, что древесина до сих пор находится в отличном состоянии. В ходе раскопок также были найдены многочисленные кости тягловых животных, которые тащили баржи по каналу.

Образцы древесины направлены на анализ, но предварительно сообщается, что канал строили из вяза и сосны. К слову, после изучения находки доски и бревна Королевского канала планируется изъять и вывезти, а лучшие их образцы впоследствии выставят на всеобщее обозрение.