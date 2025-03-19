Ученые раскрыли тайну долголетия старейшей женщины на планете
Команде ученых из Института исследований лейкемии имени Хосепа Каррераса (Испания) удалось провести всестороннее изучение организма умершей каталонки Марии Браньяс, которой было 117 лет и 168 дней. В ходе исследования были изучены различные аспекты организма: от генетического кода и белков до микрофлоры кишечника и метаболизма, пишет Science Alert.
Долгожительницы не стало в августе 2024 года. Как выяснилось, при жизни Браньяс была очень активной. Большое внимание она уделяла семье и друзьям. Кроме того, Мария придерживалась здорового питания, отдавая предпочтение средиземноморской диете, которая, как было доказано, способствует продлению жизни.
Специалисты обратили внимание на пристрастие Марии к йогуртам. По их мнению, ее рацион питания способствовал большому количеству полезных бактерий в кишечнике, а микрофлора ее пищеварительной системы действительно демонстрировала признаки, характерные для более молодого организма.
«Микроорганизмы играют ключевую роль не только в формировании состава метаболитов нашего тела, но и во влиянии на воспалительные процессы, проницаемость кишечника, когнитивные функции, а также здоровье костей и мышц», – пишут ученые в своей статье.
По их словам, биологический возраст этой долгожительницы оказался намного меньше ее фактического возраста. Исследователи также обратили внимание на то, что у Марии был активный обмен веществ, который способствует снижению уровня «плохого» холестерина. Кроме того, у долгожительницы зафиксировали низкий уровень воспаления в организме.
«Результаты нашего исследования показывают, что крайне преклонный возраст и плохое здоровье – это не взаимосвязанные понятия, и оба этих процесса могут быть разделены и проанализированы на молекулярном уровне», – заключают ученые.
Ранее сообщалось, что ученые изучили образцы клеток 117-летней женщины. Первые результаты показали, что клетки долгожительницы примерно на десять лет моложе ее действительного возраста. Исследователь объясняет это ее генетикой и образом жизни.