Морские животные помогут решать проблемы океана

Ученые из Университета Кобе предложили использовать данные, собранные с помощью датчиков, прикрепленных к животным, для мониторинга и снижения негативного влияния человека на морские экосистемы. Исследователи подняли вопрос о необходимости создания «Интернета животных» — глобальной сети биодатчиков, собирающих данные о поведении и среде обитания морских животных. Работа опубликована в журнале Water Biology and Security (WBS).

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Человеческая деятельность оказывает серьезное влияние на морскую жизнь — от рыболовства и загрязнения до шума от судов, строительства и добычи полезных ископаемых. Для защиты экосистем необходимо понимать, как именно эти факторы воздействуют на животных. Однако, как отмечает ведущий автор исследования, эколог Такэси Ивата, многие участки океана остаются недоступными для наблюдений из-за технологических и экономических ограничений.

«У нас есть огромный объем океанографических данных со спутников, дрейфующих буев и исследовательских судов», — отметил Ивата. — «Но остаются области, недоступные для человека, например, подо льдом или во время шторма».

Чтобы получить недостающие данные, ученые используют метод биологгинга — установку миниатюрных датчиков и камер на диких животных. Эти устройства фиксируют не только поведение животных, но и параметры окружающей среды, с которой они сталкиваются.

«Мы стараемся минимизировать воздействие на животных», — объяснил Ивата. — «Общий вес устройства не должен превышать 3% от массы тела животного, а для крупных видов — менее 1%. Постоянно разрабатываются всё более легкие и компактные устройства».

Данные, полученные с помощью датчиков, уже помогли сделать прогнозы тайфунов более точными, выявить различия в реакции морских черепах на пластиковый мусор, зафиксировать факты незаконного рыболовства и сделать ветряные электростанции более безопасными для птиц.