Пользователи по всему миру жалуются на замедление YouTube

Пользователи YouTube массово сообщают о резком снижении качества воспроизведения видео на видеохостинге. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на жалобы.

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Согласно источнику, по умолчанию контент отображается в низком разрешении — 144p или 360p — даже при наличии высокоскоростного интернет-соединения. Попытки вручную установить разрешение 1080p и выше сопровождаются постоянной буферизацией, что значительно затрудняет просмотр.

Судя по жалобам на форуме Reddit, проблема затронула преимущественно владельцев iOS-устройств, компьютеров и смарт-телевизоров. В то же время пользователи Android-устройств сообщают об отсутствии подобных сбоев.

«Всякий раз, когда я включаю видео или YouTube Shorts, видео открываются в очень-очень низком качестве, примерно 144p. Я знаю, что могу изменить качество на любое, какое захочу, но это не работает, и раньше такого со мной никогда не случалось», — пожаловался один из пользователей Reddit.

Представители YouTube официально признали существование проблемы и сообщили, что уже ведут работы по ее устранению. Чем вызван сбой, пока не уточняется.