Какую планету первой нашли с помощью телескопа?

На протяжении сотен лет телескопы позволяют человечеству составлять карты звездного неба и разбираться в загадках космоса. Астрономы знали, что в Солнечной системе есть другие планеты, и до изобретения телескопов, однако эти устройства помогли нам впервые рассмотреть одного очень далекого соседа. Портал howtogeek.com рассказал о первой планете, найденной с помощью телескопа почти 250 лет назад.

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Прежде всего, стоит прояснить один важный нюанс. В ночном небе и невооруженным взглядом можно разглядеть множество планет, от Меркурия и Венеры до Сатурна, Юпитера и Марса. Человечество наблюдало за ними еще с самого зарождения цивилизации, пусть и не могло отличить их от звезд.

По данной причине наука не знает дату первого наблюдения за этими пятью планетами. Их наверняка впервые заметили задолго до появления письменности, и многие люди признавали их существование до изобретения телескопов — не важно, что тогда планеты нельзя было рассмотреть во всех деталях. На руках у историков есть документы, которые свидетельствуют, что человечество знало об этих пяти планетах как минимум в 1500 году до н.э.

А вот о с более отдаленными планетами ситуация немного другая. Технически, Уран (и, в теории, Нептун) видны невооруженным взглядом при идеальных обстоятельствах. Однако они так далеки и их свет такой блеклый, что до изобретения телескопов никто не мог понять, чем они были на самом деле. Уран же и был первой планетой, обнаруженной с помощью телескопа — или первым «далеким сиянием», которое идентифицировали как планету с помощью телескопа.

Кто открыл Уран

За этим достижением стоял британский астроном Фредерик Уильям Хершель. Хотя телескопы появились в 1608 году, в 1774-м он собрал собственный, после чего на протяжении девяти лет изучал звездное небо. Он не искал конкретно планеты — Хершель рассматривал небо в целом и составлял атлас объектов в различных туманностях. Но как-то раз, наблюдая за созвездием Близнецов, он заметил новый, неопознанный объект.

Научный процесс занял пару недель и множество дискуссий с другими астрономами, но в конце концов в объекте опознали планету, которой дали имя Уран. Для контекста, событие было довольно знаменательным для астрономии, потому что Уран стал первой новой планетной, найденной в нашей Солнечной системе с древних времен. Поэтому Хершель быстро прославился в научных кругах и даже стал придворным астрономом британского короля Георга III.

Нужен ли телескоп для наблюдения за Ураном

Опять же, если рассуждать строго технически, то нет, телескоп для наблюдения за Ураном не нужен. При очень удачном стечении обстоятельств его можно увидеть и без специального оборудования. Но стоит помнить, что он находится на невероятно большом расстоянии от Земли и еще дальше — от Солнца, из-за чего Уран почти не отражает свет в нашу сторону. Не говоря уже о том, что синевато-зеленое сияние не слишком выделяется в ночном небе.

Идеальное время для наблюдений за Ураном — ноябрь-декабрь, хотя для оптимальных условий нужен крайне низкий уровень светового загрязнения. Из-за этого наблюдения без телескопа довольно сложны.