Орбитальная обсерватория Euclid обнаружила более 500 гравитационных линз

Научная команда европейской орбитальной обсерватории Euclid опубликовала первый каталог изученных ей объектов, в который вошло свыше 380 тыс. галактик и пять сотен ранее неизвестных гравитационных линз - порождаемых галактиками искривлений пространства-времени, усиливающих свет далеких небесных тел.

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"Системы искусственного интеллекта и добровольцы из числа любителей науки помогли научной команде Euclid составить первый каталог из пяти сотен "сильных" гравитационных линз, почти все из которых ранее не были известны астрономам. Ожидается, что к концу 2026 года Euclid откроет свыше 100 тыс. подобных искривлений пространства, что увеличит число известных человечеству гравитационных линз примерно в сто раз", - говорится в сообщении пресс-службы Европейского космического агентства (ЕКА).

Аппарат ЕКА получил снимки примерно 14% областей ночного неба, запланированных к изучению, в том числе трех регионов космоса, где астрономы проводят максимально глубокий обзор галактик. В общей сложности на них обнаружили примерно 23 млн кандидатов на роль галактик, 380 тыс. из которых были подтверждены при помощи других телескопов и приборов и детально изучены. Самая далекая из них находится в 10,5 млрд световых лет от Земли, однако при этом на уже изученных снимках с Euclid присутствуют и потенциально более древние и далекие объекты, в центре которых, предположительно, находятся очень активные сверхмассивные черные дыры.

Последующий анализ снимков этих галактик при помощи ИИ позволил выявить свыше пяти сотен искривлений пространства-времени, порожденных гигантской массой данных галактик. Большинство из них не были известны астрономам до настоящего времени, в результате чего число "сильных" гравитационных линз фактически удвоилось. При этом исследователи ожидают, что дальнейшие наблюдения при помощи Euclid приведут к расширению каталога известных гравитационных линз примерно на два порядка, что позволит использовать их для изучения природы темной материи и темной энергии.

"Нас очень впечатлило то, что всего за одну сессию наблюдений за этими тремя регионами космоса мы получили целую гору данных и снимков, которые можно использовать для изучения структуры галактик, "сильных" гравитационных линз, а также процессов формирования звезд. Мы планируем в последующие шесть лет повторно изучить каждый этот регион по 30-52 раза, что позволит нам улучшить разрешение снимков и открыть массу новых объектов", - подытожила научный руководитель проекта Euclid в ЕКА Валерия Петторино, чьи слова приводит пресс-служба агентства.

Космическая обсерватория Euclid была выведена в космос в июле 2023 года и получила первые научные снимки в феврале 2024 года. Она включает в себя широкоугольный оптический телескоп, оснащенный 600-мигапиксельной камерой, инфракрасный спектрометр и фотометр, которые будут использоваться для обнаружения большого числа галактик и определения расстояний до них. Эти сведения, как надеются астрономы, помогут раскрыть природу темной энергии и темной материи, а также точно измерить скорость расширения Вселенной.