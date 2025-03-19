Atari выпустила необычные часы со встроенными играми

Компания Atari анонсировала умные часы Atari 2600 My Play Watch с классическими аркадными играми и функциями отслеживания здоровья.

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Часы оснащены 2,02-дюймовым TFT-дисплеем и управляются с помощью сенсорного экрана и физических кнопок. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет им выдерживать погружение в пресную воду глубиной до одного метра.

Отмечается, что пользователи могут персонализировать циферблат с помощью ретро-графики Atari 2600, а также отслеживать физическую активность, включая шаги, калории и частоту сердечных сокращений.

Часы работают на операционной системе MyPlayWatch OS, в которую интегрированы легендарные игры Centipede, Pong, Super Breakout и Missile Command. Среди прочего в комплекте с часами предлагаются три сменных ремешка и магнитный кабель для зарядки.

Несмотря на то, что часы позиционируются как умные, в них нет Wi-Fi и Bluetooth. Atari 2600 My Play Watch доступны для предзаказа на сайте производителя по цене в $79 (около 6,4 тыс. руб.). Доставку обещают не ранее 10 июня.