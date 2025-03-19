Маск назвал виновного в «застревании» астронавтов на МКС

Астронавты пилотируемого корабля Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс «застряли» на Международной космической станции (МКС) из-за политического решения бывшего президента США Джо Байдена.

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Об этом основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы предлагали вернуть астронавтов раньше. SpaceX могла бы их вернуть [на Землю] через пару месяцев. Мы сделали предложение администрации Байдена, которое было отклонено по политическим причинам», — заявил бизнесмен.

Обвинив Байдена в задержке отправки астронавтов на Землю, Маск не уточнил причину, по которой бывшим президентом США было принято такое политическое решение.

Ранее НАСА сообщило, что пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Starliner отправился на Землю.

Также в марте астронавт Уилмор заявил, что экипаж Starliner, задержавшийся на МКС, испытывает огромное уважение к Маску и действующему президенту США Дональду Трампу, однако не посвящен во все тонкости и процессы, о которых знают политики.