Вулканический пепел сохранил цвет и форму оперения древнего стервятника

Около 30 000 лет назад извержение вулкана к юго-востоку от современного Рима прервало полет белоголового сипа Gyps fulvus — крупного хищника из рода грифов. Туча пепла и обломков похоронила птицу.

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В 1889 году землевладелец обнаружил ее окаменевшие останки. Они сохранились удивительно хорошо — можно четко разглядеть тонкие контуры век и перьев крыла несчастного стервятника.

Более того, как показало новое исследование, опубликованное в журнале Geology, по окаменелостям можно даже идентифицировать клеточные структуры, придающие цвет и форму перьям, известные как меланосомы, а также бородки и крючочки.

Консервантом для перьев стали цеолиты. Это невероятно мелкие, тонкие, богатые кремнием кристаллы, которые могут образовываться, когда вулканический материал взаимодействует с водой — вероятно, в данном случае с дождем. Скорее всего, тело стервятника было погребено в вулканическом потоке, богатом пеплом, который минерализовался в цеолит в течение нескольких дней или недель. По мере того как крошечные кристаллы формировались и затвердевали, они в конечном итоге заменили ткани на субклеточном уровне, создав сверхточную трехмерную копию исходных структур.

«Окаменелые перья обычно находят в древних илистых отложениях в озерах или лагунах. Этот ископаемый гриф сохранился в вулканических породах, что очень необычно. Анализируя его оперение, мы оказались на неизведанной территории — перья совершенно не похожи на то, что мы обычно видим в других окаменелостях», — рассказала палеобиолог Валентина Росси из Ирландского национального университета в Корке, руководившая исследованием. «Цеолиты — это минералы, богатые кремнием и алюминием, которые распространены в вулканических и гидротермальных геологических условиях. Они могут образовываться как первичные минералы (с красивыми кристаллами) или как вторичные — во время естественного изменения вулканического стекла и золы, придавая породе глинистые свойства, — объяснила она. — Прекрасная сохранность структур перьев свидетельствует о том, что тело стервятника было погребено в низкотемпературных пирокластических отложениях». «Мы привыкли думать, что вулканические отложения образованы горячими, быстро движущимися пирокластическими потоками, которые разрушают мягкие ткани. Однако геологические условия сложнее и могут включать низкотемпературные отложения, которые способны сохранять мягкие ткани на клеточном уровне», — добавил профессор Давид А. Юрино из Миланского университета.

Такие открытия расширяют диапазон потенциальных типов пород для поиска окаменелостей — даже тех, что сохранили хрупкие мягкие ткани.