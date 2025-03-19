Появились тревожные данные об увеличении уровня мирового океана

Согласно недавнему анализу, проведенному в США Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), уровень мирового океана в 2024 году вырос больше, чем предполагалось учеными. Это подчеркивает серьезность климатического кризиса. Также сообщается, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, что поспособствовало увеличению уровня моря.

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Океанограф Джош Уиллис из Лаборатории реактивного движения NASA заявил: «Рост, который мы наблюдали в 2024 году, оказался выше, чем мы ожидали. Каждый год происходит нечто новое, но одно остается неизменным: уровень океана продолжает повышаться, и темпы повышения становятся все быстрее».

В последние годы ключевым фактором, способствующим повышению уровня моря, было таяние ледниковых щитов и ледников. Потепление океана может быть вызвано множеством факторов, включая экстремальные ветры, мощные течения и климатические явления, такие как Эль-Ниньо, которые провоцируют перемещение тепла между различными слоями океана, осложняя ситуацию и создавая дополнительные угрозы.

Данные исследования показывают, что темпы повышения уровня моря удвоились с 1993 по 2023 год, что вызывает серьезные опасения среди специалистов. Уиллис отметил, что, несмотря на рост уровня моря, отдельные годы могут быть подвержены колебаниям из-за естественных явлений.

«Эта неопределенность дополняет картину происходящих изменений, которые могут затруднить прогнозирование будущих событий», — подчеркивают специалисты.

Физический океанограф из Вудс-Хоулского океанографического института Крис Пекуч прокомментировал, что результат потепления океана в повышение уровня моря в 2024 году не стал чем-то удивительным, так как нарушение температурного режима в океане часто приводит к аналогичным ежегодным колебаниям.

Он добавил, что с момента начала наблюдений, уровень мирового океана поднялся на 10 сантиметров, что может показаться незначительным на первый взгляд.

Бывший рейнджер Службы национальных парков Марк Кауфман акцентировал внимание на том, что «повышение уровня моря на четыре дюйма за последние несколько десятилетий может не восприниматься как серьезная угроза. Однако проблема заключается в том, что эти 10 сантиметров — не сама угроза, а то, что следует за ними». Ожидается, что в ближайшие три десятилетия уровень моря у берегов США поднимется в среднем на 25–30 сантиметров, что сулит грозные последствия для прибрежных населенных пунктов.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подчеркнул: «В низменных прибрежных зонах проживает около 900 миллионов человек. Повышение уровня моря означает нарастающую волну страданий». Он напомнил о важности борьбы с парниковыми газами, которые продолжают усиливать глобальное потепление, и призвал мировое сообщество к действию.

По словам климатологов, работа по борьбе с глобальными изменениями требует комплексного подхода и быстрого реагирования на возникающие вызовы, что важно как для правительств, так и для общества в целом.