Уже 2000 лет назад ювелиры Средней Азии использовали алмазные сверла

Недавнее исследование показало, что кочевые племена, населявшие Центральную Азию 2 000 лет назад, использовали алмазные сверла при изготовлении ожерелий, браслетов и кулонов. Алмаз, будучи самым твердым природным материалом на планете, применяется и сегодня, однако его использование в древние времена, вероятно, было также весьма распространенным. Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

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Предыдущие исследования предполагали, что перфорация бусин с использованием алмазных сверл появилась в бронзовом веке у цивилизации долины Инда. Некоторые ученые также полагают, что древние египтяне могли использовать алмаз для сверления гранита еще в III тысячелетии до нашей эры.

В 41 бусине ученые нашли следы, оставленные алмазными сверлами при проделывании отверстий. По словам авторов исследования, древние ювелиры, по-видимому, использовали одиночные алмазные сверла — которые имеют один алмаз на кончике сверла — чтобы начать создавать отверстие. А затем переходили на «более узкое двойное алмазное сверло с двумя симметрично расположенными алмазами на кончике сверла», чтобы завершить работу.

Следы похожей технологии были обнаружены также на бусинах из стоянки Ква Мгого в Танзании, хотя они были изготовлены много столетий спустя.

Исследователи также отмечают существенные различия между методами, используемыми в Бактрии, и теми, что можно увидеть на похожих бусинах из долины Инда. Это говорит о том, что реликвии на кладбище Рабат не были импортированы из Индии или Пакистана, как предполагалось ранее, а могли быть изготовлены на месте. Это, в свою очередь, указывает на то, что алмазные сверла использовали около 2000 лет назад на большой части Южной и Центральной Азии.