Может ли ближайшая сверхновая устроить на Земле массовое вымирание

Среди самых опасных последствий взрыва сверхновой — рентгеновские и гамма-лучи. Хотя они составляют лишь малую толику общей мощности катаклизма, их энергия достаточно велика для разрушения молекул в земной атмосфере.

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Гамма-кванты попросту разбивают их, и те рекомбинируют в интересные и увлекательные формы — такие как различные оксиды азота, включая всем известный оксид азота (I), известный также как веселящий газ. И пока все смеются и веселятся, озоновый слой тоже разрушается.

В этом и состоит главная опасность слишком близкой сверхновой. Истощение озонового слоя сделает жизнь на Земле слишком уязвимой к солнечному ультрафиолету. И дело не только в более быстром загаре, ожогах и повышенном риске рака кожи. Погибнут прежде всего фотосинтезирующие микроорганизмы, а поскольку они образуют самый базовый уровень пищевой цепи, это может привести к коллапсу всей экосистемы и массовому вымиранию.

Каков риск такого катастрофического сценария? Астрофизик Пол Саттер провел расчеты, которыми поделился на страницах Universe Today.

«И они показывают, что в целом, для типичной мощности сверхновых, которые обычно происходят в нашей Галактике, умирающая звезда должна находиться на расстоянии не более 25–30 световых лет от Земли, чтобы уничтожить хотя бы половину нашего озонового слоя — чего достаточно, чтобы вызвать все упомянутые негативные последствия», — сообщил он.

В этом радиусе нет ни одного кандидата в сверхновые, успокоил он.

Ближайший к нам кандидат в сверхновые — α Девы Спика, и до нее больше 250 световых лет.

Еще одна близкая по космическим меркам звезда, которая вот-вот взорвется — α Ориона Бетельгейзе. Риск превращения в сверхновую у этого сверхгиганта даже выше: по словам Саттера, «дела у него идут не очень хорошо», и он «находится на последнем издыхании». Но Бетельгейзе еще дальше — 500 световых лет.