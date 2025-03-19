В Совфеде оценили востребованность YouTube в России

Видеохостинг YouTube теряет свою популярность среди российских интернет-пользователей, и вместо того, чтобы просто запрещать что-либо, необходимо предлагать им альтернативные площадки.

Об этом на брифинге в Москве сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"На сегодняшний день на территории Российской Федерации YouTube уже не так сильно востребован, он уже в доле даже уступает своим конкурентам, в частности, Яндексу, и это продолжается. <…> Это фактически уже проверенная информация, YouTube - он уходит на второй план для наших пользователей", - сказал сенатор.

Также по мнению Климова, важно не запрещать что-то, а давать альтернативные площадки для граждан.

"Помимо запретительных программ, а они должны быть всегда, должны быть программы с альтернативными историями, которые бы стояли на наших позициях, исходили из наших ценностей и решали наши задачи. <…> Простая блокировка чего бы то ни было, она все равно приводит к тому, что находятся пути обхода, а вот создание альтернативных площадок - оно очень востребовано", - добавил он.

Парламентарий отметил, что в четверг в Совете Федерации на площадке комиссии по защите государственного суверенитета пройдет рабочая встреча с участием экспертов, где также обсудят, как объединить усилия гражданского общества и государственных органов для обеспечения суверенитета России, в том числе в духовной сфере. Это крайне важную тему необходимо обсуждать для того, чтобы РФ смогла противостоять любым попыткам вмешательства, резюмировал Климов.