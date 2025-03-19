Космонавт Крикалев рассказал о сроках восстановления после долгого полета

Герой России и СССР космонавт Сергей Крикалёв рассказал о сроках восстановления после длительного полёта.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что основные изменения в организме происходят в первые три месяца нахождения в состоянии невесомости.

«Поэтому после длительного полёта реабилитация займёт около двух месяцев», — рассказал космонавт.

По словам Крикалёва, в настоящее время уже нет той серьёзной проблемы, с которой сталкивались космонавты ранее, — вымывание кальция из костей.

«Раньше специалисты не знали, как компенсировать этот процесс. Сейчас с этой проблемой научились бороться», — добавил он.

Ранее Герой России лётчик-космонавт Сергей Волков рассказал в беседе с RT о том, что специфических последствий долгого пребывания американских астронавтов на МКС не будет.