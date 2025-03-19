Маск объявил о планах по созданию автономной цивилизации на Марсе

Компания SpaceX отправит на Марс всех желающих. О планах по созданию на Красной планете автономной цивилизации американский бизнесмен Илон Маск объявил в интервью телеканалу Fox News.

© Lenta.ru

По его словам, независимое от Земли поселение на Марсе может появиться через 20-30 лет.

«Это долгосрочная цель компании: сделать так, чтобы жизнь была на разных планетах», — заявил основатель SpaceX.

В феврале директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотт Пейс сообщил изданию ArsTechnica, что в ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса или доставка на Землю образцов грунта с него.

В январе Маск сказал, что отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса.

В ноябре бизнесмен в соцсети X написал, что Красная планета имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания».