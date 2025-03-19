В России заявили о возможности блокировать незаконный контент в Telegram

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в рамках заседания комитета Госдумы по информационной политике заявил, что у ведомства есть средства для блокировки незаконного контента в Telegram.

Об этом сообщает ТАСС.

«Определенные возможности блокировать незаконный контент у нас есть. Я не могу сказать, что это, условно, 100% опция. В целом мы стараемся очень осторожно [подходить к этому], вы знаете наш подход. Даже с точки зрения регистрации собственников каналов», — поделился министр.

До этого Шадаев сообщил в кулуарах форума Digital Almaty 2025, что в России с 2025 года начнется массовая установка отечественных базовых станций.

Установка будет производиться в рамках проекта по обеспечению доступа к высокоскоростному интернету в отдаленных и малонаселенных районах.

Производством базовых станций в России сейчас занимаются такие компании, как «Иртея», «Булат», «Спектр» и Yadro.