Вернувшихся с МКС астронавтов на Земле встретили дельфины

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9 вернулся на Землю с МКС. Астронавтов встретили дельфины, пишет Naked Science.

Как отмечается, они, по всей вероятности, тоже решили выразить свое приветствие американским астронавтам, которые из-за технических неполадок с космическим кораблем Starliner компании Boeing провели на Международной космической станции девять с половиной месяцев вместо запланированных восьми дней.

Пилотируемый корабль Crew Dragon C212 Freedom американской компании SpaceX вернулся на Землю с космической станции в ночь на 19 марта. Он приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида точно по расписанию: в 0 часов 57 минут по московскому времени.

© Роскосмос/NASA

В составе экипажа космического корабля «Дракон» находились астронавт НАСА Ник Хейг и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов. Они отправились на Международную космическую станцию в сентябре 2024 года в рамках миссии Crew-9. Также на борту были астронавты НАСА Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые провели на МКС полгода, начиная с июня прошлого года.

Теперь членам экипажа Crew Dragon предстоит медицинский осмотр. После этого они будут доставлены на берег, а затем перевезены в Космический центр имени Линдона Джонсона в Техасе.