Мощный iPhone 16e резко обесценился в России

Представленный в феврале бюджетный iPhone 16e обесценился на маркетплейсах до 46,8 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал «Эксплойт».

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Отмечается, что стоимость iPhone 16e снизилась до 47 тыс. руб. на маркетплейсах из-за укрепившегося курса рубля.

«Если хотели обновиться — сейчас это самый дешевый iPhone из актуальной линейки», — подчеркнули в «Эксплойт».

iPhone 16e оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, биометрическим сканером Face ID, одной камерой с разрешением 48 Мп, мощным чипом Apple A18 и фирменным модемом Apple C1. Согласно многочисленным тестам, новинка является одним из самых автономных смартфонов Apple. Смартфон является прямым продолжением бюджетной линейки iPhone SE.

За первые две недели продаж iPhone 16e в России оказался популярнее, чем предыдущие бюджетные модели линейки iPhone SE. Кроме того, 60% покупателей выбирали версию с 256 ГБ памяти, а 40% — модель на 128 ГБ. Самой востребованной оказалась модель в черном цвете — ее покупали 80% пользователей.