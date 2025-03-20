Смартфон Honor 400 Lite получит кнопку камеры, как у iPhone

В сеть утекли официальные изображения HONOR 400 Lite, готовящегося к скорому анонсу.

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Судя по снимкам, смартфон получит вытянутый вырез для камеры на экране (на манер Dynamic Island у Apple), двойной модуль основной камеры и отдельную кнопку для съемки, напоминающую решение в iPhone.

Смартфон оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом MediaTek Dimensity 7025. В базе Google Play Console также указано, что он будет работать на Android 15. Основная камера устройства получит 108-мегапиксельный сенсор.

Информации о фронтальной камере, емкости аккумулятора и скорости зарядки пока нет.

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Венгерский ритейлер Connextion уже разместил Honor 400 Lite в своем каталоге, оценив версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти в 138 280 форинтов (~$380). Официальная дата выхода пока не объявлена, но утечка намекает на скорый старт продаж.

Параллельно HONOR готовит к релизу флагманские Honor 400 и 400 Pro для китайского рынка.

Первая модель получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей 1.5K и Snapdragon 7 Gen 4, а старшая версия – 6,69-дюймовый экран с таким же разрешением и флагманский Snapdragon 8 Gen 3.