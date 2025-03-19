На Землю обрушилось 150 беспрецедентных климатических катастроф

Прошедший 2024 год признан самым жарким в истории наблюдений. Глобальное потепление несет с собой не только рост температур, но и экстремальные природные явления. Эксперты ООН заявили, что в 2024 году планета пережила 150 беспрецедентных климатических катастроф.

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В разных регионах мира происходили наводнения, ураганы и волны аномальной жары. Они уносили жизни людей, разрушали здания и уничтожали жизненно важные сельскохозяйственные культуры.

Не менее 800 тысяч человек в мире вынуждены были покинуть свое жилище или остались без крова из-за природных катастроф. Это самый высокий показатель с момента начала регулярного учета в 2008 году.

В Японии из-за сильной жары сотни тысяч людей получили тепловые удары. Рекордно высокие температуры были зарегистрированы в Карнарвоне, Западной Австралия (плюс 49,9 по Цельсию), в городе Табас в Иране (плюс 49,7 градусов) и в Мали (плюс 48,5 градусов).

Рекордные дожди привели к наводнениям и оползням в Италии и разрушили тысячи домов в Сенегале. Наводнения в Пакистане и Бразилии уничтожили значительную часть урожая.

Глобальное потепление также усилило штормы. Менее чем за месяц на Филиппины обрушилось шесть тайфунов. Ураган «Хелен», признанный самым сильным из когда-либо зарегистрированных, обрушился на Флориду, США, а во Вьетнаме из-за супертайфуна «Яги» пострадали 3,6 млн человек.

Эксперты заявили, что мир уже глубоко погрузился в климатический кризис. Последние 10 лет стали самыми жаркими в истории. При этом выбросы парниковых газов продолжают расти, что приведет к еще более серьезным последствиям. Ожидается, что следующее десятилетие станет еще более теплым, чем предыдущее.

Другое исследование показало, что ледяной покров Антарктиды за лето потерял 16 млн квадратных километров. Его общая площадь сократилась до 2,02 млн кв. км. Ледяной покров сохранился только в морях Уэдделла и Амундсена. В остальных морях остались только небольшие льды у побережья. Рекордный минимум площади льдов был зафиксирован в 2023 году и составил 1,8 млн кв. км.