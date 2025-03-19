Свежее обновление для iPhone сломало работу электронной почты

После обновления до iOS 18.3.2 пользователи iPhone пожаловались на проблемы, связанные с автоматическим получением писем iCloud в стандартном приложении «Почта». Об этом сообщает портал MacRumors.

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Теперь новые письма не загружаются автоматически, а также перестали отображаться уведомления о входящих сообщениях, что вызвало активное обсуждение на форумах и Reddit. Многие отмечают, что на предыдущей версии iOS 18.3.1 таких проблем не было. Кроме того, некоторые пользователи также сообщают об аналогичной проблеме в бета-версиях iOS 18.4.

Предполагается, что сбой связан с настройками уведомлений. Некоторые пользователи смогли временно устранить проблему, включив опцию «Разрешить уведомления» в «Настройки» — «Уведомления» — «Почта», однако данный метод помогает не всем.

Как отмечает MacRumors, отправка электронных писем других провайдеров, таких как Microsoft, работает без каких-либо проблем, и сбой связан исключительно с ‌iCloud‌ Mail.

Apple пока не прокомментировала ситуацию. Вероятнее всего, проблема будет исправлена в ближайшем обновлении.