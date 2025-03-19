Xiaomi выпустила легкий и дешевый ноутбук

Компания Xiaomi представила ноутбук Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition, который позиционируется как более доступная версия выпущенной ранее модели. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Новинка оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, тогда как в старшей модели стоит экран с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. При этом Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition сохранил 100% охват sRGB и антибликовое покрытие.

За производительность компьютера отвечает восьмиядерный процессор Intel Core i5-13420H с частотой до 4,6 ГГц и кэшем 12 МБ, а также интегрированной графикой Intel UHD. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ стандарта LPDDR5, а SSD-накопитель получил 512 ГБ памяти.

Среди прочих параметров отмечается наличие разъемов HDMI 2.1, двух USB-A 3.2 Gen 1, USB-C с поддержкой зарядки и разъема для наушников. Новинка весит 1,37 кг, предлагает металлический корпус и аккумулятор емкостью 56 Вт*ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Redmi Book 14 (2025) Refreshed Edition поступит в продажу в Китае по цене от 3499 юаней (около 39,2 тыс. руб.). Появится ли устройство за пределами КНР, не уточняется.