Xiaomi представила новую HyperOS 2.1

Компания Xiaomi на днях выпустила обновление HyperOS 2.1 для своей фирменной оболочки, которое вносит ряд улучшений, повышающих производительность и удобство использования.

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Обновление постепенно распространяется на различные модели устройств Xiaomi. Одним из ключевых изменений стал обновлённый режим разделённого экрана, позволяющий запускать два приложения одновременно с возможностью изменения их размера без прерывания работы.

Как отмечает портал Xiaomitime, эта функция особенно удобна для работы в режиме многозадачности. Производительность системы была оптимизирована, что позволило ускорить запуск приложений и сделать анимацию более плавной.

К тому же снижено потребление ресурсов, что положительно сказывается на устройствах с ограниченными аппаратными возможностями. Интеграция искусственного интеллекта в HyperOS 2.1 обеспечивает «умные» уведомления, автоматически сортируемые по приоритетам, и адаптивное управление питанием. Система анализирует действия пользователя, чтобы оптимизировать использование процессора и памяти, продлевая время автономной работы. Интерфейс также был обновлён: иконки и пункты меню стали более понятными.

Теперь дизайн адаптируется к различным размерам экранов, обеспечивая единообразное отображение. Пользователям рекомендуется проверить наличие обновления в системных настройках, а перед установкой убедиться в наличии достаточного количества свободной памяти и заряда батареи не менее 50%.