Microsoft отказалась исправлять критическую ошибку в Windows

В Windows нашли серьезную уязвимость, которой уже восемь лет. Она позволяет злоумышленникам использовать файлы-ярлыки (.lnk) для скрытого запуска вредоносного кода.

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Проблема в том, что команда, которую выполняет такой файл, остается невидимой для пользователя.

Эту уязвимость активно используют хакерские группы из Китая, Ирана и Северной Кореи. Основные цели атак – государственные учреждения, финансовый сектор и оборонные компании.

Эксперты обнаружили тысячи примеров использования этой уязвимости, но реальное число атак, вероятно, намного выше.

Microsoft признала проблему, но отказалась выпускать исправление, посчитав угрозу недостаточно серьезной. Однако специалисты по кибербезопасности предупреждают, что уязвимость активно используется в кибершпионаже.

Чтобы защититься, пользователям рекомендуют избегать запуска неизвестных ярлыков, следить за подозрительными процессами и обновлять антивирусное ПО. Также стоит ограничить работу PowerShell и командной строки для потенциально опасных файлов.