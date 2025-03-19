Geekbench раскрыл подробности о самом мощном Android-планшете

В базе данных Geekbench появился планшет Oppo Pad 4 Pro, подтверждая использование топового чипа Snapdragon 8 Elite в новинке.

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Это делает его потенциально самым мощным Android-планшетом на рынке.

Устройство с номером OPD2409 ранее засветилось в китайской сертификации 3C с поддержкой 80-ваттной зарядки.

Теперь тест Geekbench раскрыл его ключевые характеристики. Планшет работает на Android 15, оснащен 16 ГБ оперативной памяти и набрал 2633 баллов в одноядерном тесте и 7779 в многоядерном.

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По слухам, Oppo Pad 4 Pro получит 13,2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3.4K, а его аккумулятор на 12 000 мАч будет поддерживать быструю зарядку. Ожидается, что планшет дебютирует в апреле вместе с флагманами серии Oppo Find X8.

Если информация подтвердится, Oppo Pad 4 Pro станет первым планшетом в мире на Snapdragon 8 Elite, что ставит его в один ряд с топовыми Android-устройствами 2025 года.