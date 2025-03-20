Европа планирует переманивать исследователей из США

Двенадцать европейских стран предложили Европейскому союзу стратегию привлечения американских ученых в ответ на сокращение финансирования образовательных программ в США.

Как сообщает Politico, ряд европейских стран разрабатывает стратегию по привлечению исследователей из США. В ответ на сокращение финансирования в области образования и науки в Америке двенадцать правительств предложили Европейскому союзу создать так называемый «бум привлекательности» для привлечения талантов из-за рубежа.

В письме, адресованном комиссару ЕС по инновациям Екатерине Захарьевой, страны выразили обеспокоенность тем, что ученые в США могут пострадать от вмешательства в исследования и необоснованных сокращений финансирования. Документ был подписан двенадцатью странами, включая Францию, Чехию, Австрию, Словакию, Эстонию, Латвию, Испанию, Словению, Германию, Грецию, Болгарию и Румынию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее США предложили ЕС участвовать в мирном соглашении по Украине.