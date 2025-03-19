Россияне в восторге от нового iPhone

Спрос на iPhone 16e за первые две недели продаж в розничной сети МТС оказался самым высоким в линейке SE. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

© Apple

Продажи нового iPhone 16e по сравнению с SE первого поколения 2016 года увеличились на 45%, по сравнению с версией 2020 года — на 52%, а по сравнению с iPhone SE 2022 года — на 34%.

За первые две недели продаж 60% покупателей выбрали модель с объемом памяти 256 ГБ, а 40% — версию на 128 ГБ. Самой популярной оказалась модель в черном цвете — ее выбирали 80% покупателей.

«Основная аудитория покупателей, выбирающих iPhone 16e, — пользователи предыдущих версий линейки SE, а также те, кто использовал смартфоны, выпущенные не менее трех-четырех лет назад. Новинка имеет достаточный уровень производительности и широкий функционал для пользователей, поэтому ее выбирают все чаще на замену своим устаревшим устройствам», — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

iPhone 16e был представлен в феврале. Новинка представляет собой прямое продолжение бюджетных моделей линейки iPhone SE. При этом гаджет получил мощный чип Apple A18, как в базовом iPhone 16, одну камеру на 48 Мп, современный дизайн с 6,1-дюймовым дисплеем, вырезом-«челкой» и Face (признан в РФ иностранным агентом) ID. В России iPhone 16e предлагается по цене от 69,9 тыс. руб.