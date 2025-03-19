iPhone 17 Pro Max будет самым толстым айфоном в линейке за всю историю

Сетевой инсайдер Anthony поделился новыми подробностями об iPhone 17 Pro Max (или, возможно, iPhone 17 Ultra), который Apple представит осенью 2025 года.

© Ferra.ru

По его данным, устройство станет не только самым дорогим и крупным в серии, но и самым толстым iPhone Pro Max за всю историю.

Толщина корпуса составит 8,72 мм, что превзойдет показатели iPhone 16 Pro Max (8,25 мм) и большинства других актуальных флагманов. Например, у Samsung Galaxy S25 Ultra корпус 8,2 мм, у Vivo X200 Pro и OnePlus 13 — 8,5 мм, а у Google Pixel 10 Pro XL ожидается аналогичный показатель.

Apple пока не комментирует причины увеличения толщины, но можно предположить, что это связано с новой камерой, увеличенной батареей или другими технологическими изменениями в конструкции.