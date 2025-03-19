iPhone 17 Pro Max будет самым толстым айфоном в линейке за всю историю

iPhone 17 Pro Max будет самым толстым смартфоном в линейке за всю историю
Сетевой инсайдер Anthony поделился новыми подробностями об iPhone 17 Pro Max (или, возможно, iPhone 17 Ultra), который Apple представит осенью 2025 года.
По его данным, устройство станет не только самым дорогим и крупным в серии, но и самым толстым iPhone Pro Max за всю историю.
Толщина корпуса составит 8,72 мм, что превзойдет показатели iPhone 16 Pro Max (8,25 мм) и большинства других актуальных флагманов. Например, у Samsung Galaxy S25 Ultra корпус 8,2 мм, у Vivo X200 Pro и OnePlus 13 — 8,5 мм, а у Google Pixel 10 Pro XL ожидается аналогичный показатель.
Apple пока не комментирует причины увеличения толщины, но можно предположить, что это связано с новой камерой, увеличенной батареей или другими технологическими изменениями в конструкции.