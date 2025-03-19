Российский север зазеленеет из‑за глобального изменения климата

Ученые рассчитали, как изменится скорость глобального озеленения по регионам мира в процессе дальнейшего потепления. Результаты показали, что к 2100 году наиболее благоприятная обстановка для развития растительности сложится в северных областях Северного полушария.

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Согласно сведениям, опубликованным в Global Change Biology, к концу XXI века скорость развития флоры в умеренных широтах Северного полушария, включая российские территории, опередит средние мировые показатели более чем в два раза – примерно в 2,35 раза.

В последние десятилетия пальма первенства по темпам озеленения принадлежала тропическим регионам. Однако грядущие климатические изменения приведут к тому, что эта тенденция сместится в сторону северных территорий. По оценкам экспертов, к завершению текущего столетия интенсивность разрастания растительного покрова в высоких широтах Северного полушария превысит среднемировые значения в 3,7 раза.

Компьютерное моделирование демонстрирует, что грядущие перемены окажут положительное влияние на экологическую ситуацию и приведут к увеличению площади лесных массивов в России. Ученые подчеркивают, что глобальные климатические сдвиги продолжают оказывать существенное воздействие на распределение растительного покрова по всей планете.

Вместе с тем, результаты нового исследования следует воспринимать с определенной долей критичности. Моделирование в значительной степени опирается на машинное обучение, что обуславливает непредсказуемые колебания отдельных параметров без видимых оснований. К примеру, в некоторых регионах в определенные десятилетия наблюдалось внезапное сокращение индекса листовой поверхности, за которым следовал новый рост.

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