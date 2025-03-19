Названы 10 лучших смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей

В одном из выпусков на YouTube-канале «Польза NET» рассказали, какие модели телефонов сейчас стоят покупки при бюджете 30 тысяч рублей.

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Poco X7 Pro. За 25 тысяч рублей вы получаете очень крутой девайс. Да, у вас будет виртуальный датчик приближения, есть у смартфона и другие минусы. Но за тот процессор, который здесь стоит, на это можно закрыть глаза.

Realme 14 Pro Plus 5G. За свои деньги здесь реально слабое железо, плохо работает GPS, нет ИК-порта, мини-джека, плохая стабилизация при съёмке видео. Это смартфон для людей, которые хотят делать портретные снимки. При этом на фоне конкурента от Redmi эта модель — топ за свои деньги.

Redmi Note 14 Pro Plus 5G. У него слабый процессор, старая память, однако цена должна быть хорошей. Брать эту модель имеет смысл за 23−25 тысяч рублей.

IQOO Neo 10. Минусы этого смартфона: пластиковая рамка, отсутствие мини-джека, 20-го бенда, беспроводной зарядки, сверхширик бесполезен, нет съёмки в 4К на фронтальную камеру. Если вас устраивает наличие китайского смартфона, вы готовы смириться с китайскими особенностями работы телефона, то рассмотрите эту модель. К тому же смартфоны, которые расположились на 1-м, 2-м и 3-м месте, имеют глобальную версию и хуже по железу.

Honor GT. Это отличный выбор, учитывая железо, которое на нём стоит. В целом же, конечно, смартфон это специфичный. У него не лучший экран, нет LTPO, игровых фишек. С другой стороны, это единственный хороший с точки зрения процессора Honor для фанатов этой фирмы, не считая китайских Honor 300 и 300 Pro.

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OnePlus Nord 4. Это единственный в подборке смартфон с механическим переключателем звука. За свои деньги глобальная версия Nord 4 — это отличный вариант. Рассматривать его стоит, если вы уже знакомы с OnePlus.

Realme GT 6 CN. В топ попала китайская версия смартфона. При этом он не поддерживает беспроводную зарядку, реверсивную, у него нет телевика, слабая фронталка. Есть вероятность также, что эту модель ждёт региональная блокировка.

Xiaomi 14T. У него нельзя расширить внутреннюю память, нет беспроводной зарядки, нет в комплекте блока питания, не лучшая стабилизация видео, сброс яркости в играх. Цена зависит у этого смартфона от курса доллара.

Realme GT 6T. Крутой вариант за свои деньги. Из его недостатков можно отметить отсутствие поддержки карты памяти, Wi-Fi 6-й серии, отсутствие мини-джека. Речь идёт именно о глобальной версии.

Realme 14 Pro 5G. Из минусов этого смартфона: изогнутый экран, отсутствие ИК-порта, сверхширика, кастомного эквалайзера. В целом стоить эта модель должна до 200 долларов.