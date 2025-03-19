Названа гора, которая оказалась выше Эвереста

Ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Осадчиев опроверг распространенное мнение о том, что Эверест является самой высокой горой на Земле. По его мнению, гора Мауна-Кеа превосходит Эверест по высоте.

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Осадчиев считает, что если измерять высоту горы не от уровня моря, а от ее основания, то самой высокой точкой на планете окажется вершина горы Мауна-Кеа, расположенная на Гавайских островах.

Мауна-Кеа возвышается над уровнем моря на 4200 метров, но большая часть ее основания находится под водой. Если считать высоту от подножия, то ее высота составит 10 200 метров — что выше пиковой точки Эвереста более чем на две тысячи метров (ее высота составляет 8848 метров).

Гавайи образовались благодаря мантийному плюму. Это горячий поток в мантии планеты, который поднимается от самого ядра на сотни километров. Когда он прожигает кору Земли, образуется новая вулканическая горячая точка. Из дна океана изливается магма, которая может сформировать остров на поверхности.

Именно так около полумиллиона лет назад сформировались Гавайские острова. Сейчас рядом с Мауна-Кеа растет новый вулкан Лиохи, высота которого уже достигает тысячу метров, сообщил Осадчиев в своем Telegram-канале.

Ранее на вершине Эвереста ученые обнаружили частицы микропластика. По мнению экспертов, частицы полиэстера, акрила и нейлона могли попасть на вершину планеты из-за альпинистов и их экипировки. При этом вещества были найдены в «мертвой зоне» — точке, превышающей высоту более восьми тысяч метров над уровнем моря.