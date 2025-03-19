Google Chrome и не только: какие приложения могут замедлять смартфон

Если у вас топовый смартфон, но он нагревается, тормозит, у него быстро садится аккумулятор, то причина кроется в фоновых приложениях. Вот какие из них тратят больше всего ресурсов мобильного устройства.

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Google Chrome, TikTok, Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) могут потреблять до 30−40% времени работы процессора, даже если находятся в свёрнутом виде.

Исследование компании pCloud показало также, что Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) потребляют в среднем до 150 МБ в сутки только на фоновые процессы.

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Наиболее ресурсоёмкие приложения — это соцсети и мессенджеры. Из последних — WhatsApp, Telegram.

Для работы Google Maps, Waze и подобных сервисов нужен доступ к GPS. Это быстро разряжает батарею.