Стало известно возможное название российского лунного скафандра
Российский лунный скафандр может получить название «Орлан-Л». Об этом ТАСС стало известно от гендиректора Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергея Позднякова.
Он добавил, что в рамках ранее проводившегося публичного голосования было выбрано имя скафандра «Лунный».
«Хорошее у нашей "птички" название — "Орлан". Уже столько версий его было, и если будет "Орлан-Л", "Лунный", было бы неплохо», — сказал руководитель.
Руководитель напомнил, что эскизный проект космического костюма до сих пор не начат.
«Было бы что назвать, а назвать-то мы назовем», — заявил Поздняков.
В феврале агентство со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что Китай утвердил официальные названия собственных скафандров и ровера для лунной программы.